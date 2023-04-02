Хюлькенберг — об аварии Албона: я едва не наложил в штаны. Орал в рацию как бешеный

Гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг высказался по поводу аварии пилота «Уильямса» Александра Албона во время Гран-при Австралии.

Напомним, на девятом круге болид Албона вылетел с трассы и врезался в ограждение, сразу после этого гонка была прервана красными флагами. К этому моменту пилот шёл на шестом месте.

«Я едва не наложил в штаны, это была действительно опасная ситуация. На это было больно смотреть. Если бы я врезался в него, даже не хочу представлять, что бы произошло.

Шестой поворот — слепой: я поворачивал, Пьер Гасли всё ещё был передо мной, и вдруг всё, что я вижу, — огромное облако пыли. Пьер сместился, я тоже, а затем я увидел, как болид «Уильямса» как бы выкатывается из облака и приближается к трассе. К счастью, я прошёл в метре от него. После этого эпизода я кричал в рацию как бешеный», — приводит слова Хюлькенберга Auto Bild.