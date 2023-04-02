Марко Беццекки выиграл гонку MotoGP в Аргентине, Баньяя упал и финишировал 16-м

На международном автодроме Термас де Рио Ондо (Аргентина) завершилась гонка второго этапа сезона-2023 MotoGP.
Лучшим по итогам заезда, прошедшего в дождевых условиях, стал итальянец Марко Беццекки из команды «Дукати», для которого эта победа стал первой в карьере. Вторым стал француз Жоанн Зарко («Дукати»), тройку призёров замкнул испанец Алекс Маркес («Дукати»).
Действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя стал 16-м из-за столкновения, до которого шёл вторым.
MotoGP. Гран-при Аргентины. Гонка
1. Марко Беццекки («Дукати») — 44.28,518.
2. Жоанн Зарко («Дукати») +4,085.
3. Алекс Маркес («Дукати») +4,681.
4. Франко Морбиделли +7,581.
5. Хорхе Мартин («Дукати») +9,746.
6. Джек Миллер («КТМ») +10,562.
7. Фабио Куартараро («Ямаха») +11,095.
8. Лука Марини («Дукати») +13,694.
9. Алекс Ринс («Хонда») +14,327.
10. Фабио Ди Джаннанторио («Дукати») +18,515.
…
16. Фраческо Баньяя («Дукати»).
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