В болельщика Формулы-1 отлетел осколок от болида Кевина Магнуссена. Фото

Болельщик Формулы-1 получил кровотечение после того, как в него попали обломки машины Кевина Магнуссена на Гран-при Австралии.

Уилл Свит рассказал местной мельбурнской радиостанции 3AW, что получил порез руки, стоя недалеко от второго поворота в Альберт-парке, после того, как болид гонщика «Хааса» ударился о барьер на трассе, в результате чего его обломки взлетели в воздух.

«Обломок попал мне прямо в руку, которая прикрывала в тот момент шею. Кусок был очень острым и большим. Боюсь представить, что было, если бы он попал в меня под другим углом».

Позже Свит отправился в медицинскую зону для оказания помощи, но, по его словам, после этого инцидента никто из официальных лиц гонки не пришёл ему на помощь.