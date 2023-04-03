«Очевидно, я очень зол на себя». Албон — о своей аварии в Австралии

Пилот «Уильямса» Александер Албон прокомментировал итоги гонки Гран-при Австралии, в которой он сошёл с трассы после потери машины на девятом круге. К этому моменту пилот шёл на шестом месте.

«Да, всё хорошо, всё отлично. Я больше разочарован и сожалею о команде, чем о чём-либо ещё. Сегодня у нас была отличная машина. Думаю, что даже на первых кругах гонки мы были сильны. Я был очень доволен машиной — просто не хватило удачи.

Очевидно, это разочаровывает. Во-первых, это моя ошибка и извинения команде. Особенно обидно сходить, когда есть возможность набрать очки. Всё складывалось удачно до моей ошибки. Очевидно, я очень зол на себя», — приводит слова пилота «Уильямса» официальный сайт Формулы-1.