«Очевидно, я очень зол на себя». Албон — о своей аварии в Австралии
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Пилот «Уильямса» Александер Албон прокомментировал итоги гонки Гран-при Австралии, в которой он сошёл с трассы после потери машины на девятом круге. К этому моменту пилот шёл на шестом месте.
«Да, всё хорошо, всё отлично. Я больше разочарован и сожалею о команде, чем о чём-либо ещё. Сегодня у нас была отличная машина. Думаю, что даже на первых кругах гонки мы были сильны. Я был очень доволен машиной — просто не хватило удачи.
Очевидно, это разочаровывает. Во-первых, это моя ошибка и извинения команде. Особенно обидно сходить, когда есть возможность набрать очки. Всё складывалось удачно до моей ошибки. Очевидно, я очень зол на себя», — приводит слова пилота «Уильямса» официальный сайт Формулы-1.
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