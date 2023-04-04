Тимо Глок: «Феррари» — абсолютное разочарование в начале сезона

Бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок после Гран-при Австралии поделился мнением о выступлении «Феррари» в нынешнем сезоне. Сейчас команда занимает четвёртое место к Кубке конструкторов.

«Для меня «Феррари» — абсолютное разочарование в начале сезона. С точки зрения темпа у команды ничего не получается. Шарль Леклер продемонстрировал, что после неудачной квалификации существует высокий риск попасть в аварию, находясь в плотном трафике.

Карлос Сайнс тем временем имел хороший темп и демонстрировал хорошие манёвры для совершения обгонов. Его штраф был в итоге справедливым. Конечно, это не то начало сезона, на которое надеялась «Феррари». На которое мы надеялись. Теперь Фредерик Вассёр должен быстро определить новое направление и вернуть команду в нужное русло», — написал Глок в своей колонке на Sky Sport Germany.

Напомним, после второго рестарта гонки Сайнс въехал в Фернандо Алонсо, за что был оштрафован на пять секунд.

Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1: