Тимо Глок: «Феррари» — абсолютное разочарование в начале сезона

Бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок после Гран-при Австралии поделился мнением о выступлении «Феррари» в нынешнем сезоне. Сейчас команда занимает четвёртое место к Кубке конструкторов.
«Для меня «Феррари» — абсолютное разочарование в начале сезона. С точки зрения темпа у команды ничего не получается. Шарль Леклер продемонстрировал, что после неудачной квалификации существует высокий риск попасть в аварию, находясь в плотном трафике.
Карлос Сайнс тем временем имел хороший темп и демонстрировал хорошие манёвры для совершения обгонов. Его штраф был в итоге справедливым. Конечно, это не то начало сезона, на которое надеялась «Феррари». На которое мы надеялись. Теперь Фредерик Вассёр должен быстро определить новое направление и вернуть команду в нужное русло», — написал Глок в своей колонке на Sky Sport Germany.
Напомним, после второго рестарта гонки Сайнс въехал в Фернандо Алонсо, за что был оштрафован на пять секунд.
Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1:
- 4 апреля 2023
-
12:33
-
12:21
-
11:49
-
11:16
-
11:02
-
10:02
-
00:42
-
00:02
- 3 апреля 2023
-
22:46
-
21:51
-
20:40
-
19:38
-
18:46
-
18:32
-
17:53
-
17:31
-
16:51
-
15:24
-
15:14
-
14:38
-
14:21
-
13:32
-
13:16
-
12:55
-
12:36
-
12:33
-
11:41
-
11:34
-
10:53
-
10:34
-
10:17
-
09:45
-
02:33
-
00:50
-
00:12