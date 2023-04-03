Эксперт: Леклер усложняет себе жизнь, пытаясь перевесить недостатки машины своим талантом

Известный итальянский журналист Лео Туррини высказался о Гран-при Австралии, прошедшем на минувших выходных в Мельбурне, и, в частности, прокомментировал сход пилота «Феррари» Шарля Леклера.

«Спасти рядового Леклера. Даже от самого себя. Мне кажется, что именно это и является посланием австралийского этапа Формулы-1.

Инциденты на старте случаются, и Сайнс тоже кое-что знает об этом, штраф за контакт в конце гонки был объективно лишним. Однако не покидает ощущение, что Леклер имеет проблемы с самоопределением. Молодой человек отчаянно пытается компенсировать неоспоримые ограничения болида своим талантом. И это лишь усложняет ему жизнь. И это обидно, поскольку я отношусь к многим, кто считает его дополнением к «Феррари», – написал Туррини в рамках колонки QuotidianoNet.