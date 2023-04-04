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Оруджев: с Оконом мало кто уживается, он непростой в общении

Оруджев: с Оконом мало кто уживается, он непростой в общении
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев рассказал о сложностях характера пилота «Альпин» Эстебана Окона.

«С Оконом вообще мало кто уживается. Он непростой в общении. По-моему, никто из его последних напарников не имел с ним хороших отношений. Так что, думаю, в какой-то момент кризис возникнет. Думаю, Эстебану комфортно в таких условиях», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Раннее Окон раскритиковал стиль пилотирования некоторых гонщиков после рестарта гонки, отметив, в частности, Ника де Вриса.

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