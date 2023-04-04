Сироткин ответил на вопрос о перспективах Мазепина и Квята в автоспорте

Бывший пилот Формулы-1, а ныне вице-президент Российской автомобильной федерации Сергей Сироткин ответил на вопрос по поводу перспектив Никиты Мазепина и Даниила Квята за рубежом.
«Сложный вопрос. Ведь всё зависит не только от них. Мне, конечно, как функционеру в отечественном автоспорте хотелось бы, чтобы у наших пилотов была возможность ехать, а специалисты могли работать без ограничений. Делать всё более открыто, чем сейчас. Поскольку спорт, мне кажется, всегда должен оставаться вне политики.
И меньше всего хотелось бы навредить молодым ребятам, которые потратили годы жизни на автоспорт и дошли до определённого уровня. Будет обидно и неправильно, если они окажутся готовы для следующего шага в мировые гонки, но не смогут его сделать. Хочется, чтобы эта ситуация разрешилась», — приводит слова Сироткина «RT на русском».
Напомним, не так давно Европейский суд приостановил часть санкций по отношению к Мазепину, и он теперь вновь имеет возможность выступать в Формуле-1 и любых других международных соревнованиях, которые полностью или частично проходят на территории Европейского союза.
Квят в октябре прошлого года дебютировал в серии NASCAR, приняв участие в двух гонках.
Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1:
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