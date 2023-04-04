Норрис: ужасные шины не по стандарту Ф-1 стали причиной хаоса на рестарте в Мельбурне
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис раскритиковал качество шин «Пирелли», которые были предоставлены пилотам Формулы-1 на Гран-при Австралии.
«Сцепление с трассой было невероятно слабым. Вот почему вы видели, как все машины улетают в первом повороте… Сцепление буквально отсутствует, поэтому вам приходится тормозить так рано, что приводит к хаосу и инцидентам.
С такими шинами чувствуешь себя просто ужасно. Я думаю, вы смогли бы увидеть хорошую гонку без хаоса, неуклюжести и тому подобных вещей, если бы со сцеплением всё было нормально. Но выступать в таких условиях… это просто трудно.
Нам нужны шины, которые дадут нам больше сцепления с трассой. Шины, которые соответствуют вершине автоспорта», — приводит слова Норриса Autosport.
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