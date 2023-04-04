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Экс-президент «Феррари»: карьера Леклера в Ф-1 начинает ускользать сквозь пальцы

Экс-президент «Феррари»: карьера Леклера в Ф-1 начинает ускользать сквозь пальцы
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Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне, а также отдельно выделил неудачи монегаска Шарля Леклера.

Напомним, в гонке Гран-при Австралии Леклер сошёл на первом же круге, в настоящий момент он занимает десятое место в чемпионате.

«Мне действительно жаль видеть «Феррари» в таком положении. Наряду с моей семьёй, «Феррари» – важнейшее в моей жизни. И меня огорчает видеть команду такой.

Ситуация удручающая и для Шарля Леклера. Это очень хороший гонщик, который проходит через непростой период в карьере. Несмотря на его молодость, его карьера в Ф-1 начинает ускользать сквозь пальцы. Такому таланту нужна конкурентная машина», – приводит слова ди Монтедземоло LA7 Piazzapulita.

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