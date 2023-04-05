«Это делает штраф Сайнса менее справедливым». Чандхок — об эпизоде на Гран-при Австралии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок прокомментировал мнение болельщика, посчитавшего, что пилот «Уильямса» Логан Сарджент должен получить штраф за столкновение с гонщиком «Альфа Таури» Ником де Врисом на последнем рестарте Гран-при Австралии. Напомним, американец врезался в заднюю часть болида своего соперника из «Альфа Таури», когда они приближались к первому повороту.

«Это очень справедливое замечание. Наказания должны быть одинаковыми. И тот факт, что та ситуация была полностью проигнорирована, делает наказание Карлоса Сайнса менее справедливым.

Должен сказать, что, хотя я согласен с тем, что Карлос был больше виноват в этом инциденте, часть, которую я считаю несправедливой, заключается в том, что пятисекундный штраф кажется непропорциональным совершённому нарушению», — написал Чандхок у себя в социальных сетях.

Напомним, пилот «Феррари» Карлос Сайнс был оштрафован за столкновение с пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо во время второго рестарта Гран-при Австралии. Судьи посчитали пилота «Феррари» виновным в этом инциденте. Из-за штрафа Сайнс занял 12-е место по итогам гонки, хотя пересёк финишную черту на четвёртой позиции.

Карлос Сайнс показал, как он тренируется в сауне: