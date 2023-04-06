Гонщик Формулы-2 Корреа рассказал, что ему могут ампутировать голень

Американский автогонщик Хуан Мануэль Корреа рассказал, что восстановился от травмы, полученной четыре года назад. Напомним, в последний день лета 2019 года весь автоспортивный мир потрясла жуткая смерть Антуана Юбера. Во время гонки Формулы-2 автомобиль француза разорвало на части, а он погиб. Спустя мгновения болид Корреа въехал в авто Юбера.

«С января по сегодняшний день я практически не останавливался и тренировался, но самая загруженная часть сезона ещё не наступила. Пока мне всё нравится. Это довольно круто. Чувствую, что я снова настоящий гонщик, и в этом году я действительно могу начать показывать, на что я способен.

Я чувствую себя довольно хорошо, как с машиной, так и с командой, и я действительно ощущаю, что наш потенциал довольно высок. Начало восстановления было неопределённым. Казалось, что на меня обрушилось это проклятие. Я испытывал сильную боль, был обездвижен в больнице. Это был кошмар. Я думал, что не встану на ноги.

Это звучит печально, но прогноз пока неутешительный. Скорее всего, боль будет только усиливаться. Мой артрит только усугубится, особенно из-за активности. Посмотрим, насколько все станет плохо.

Один из вариантов для меня — срастить голень. Такое практикуется у людей людей моего возраста, потому что это снимает боль. Второй вариант — ампутировать её. Третий вариант — заменить её. Они могут вставить в меня искусственную металлическую кость, но обычно это делается в ситуациях с пожилыми людьми», — цитирует Корреа Autoweek.