Крак: Лоуренс Стролл постоянно спрашивает, когда «Астон Мартин» выиграет гонку

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался об амбициях владельца команды Лоуренса Стролла.

«Наша задача предельно ясна. Лоуренс Стролл постоянно спрашивает, когда мы выиграем гонку. Конечно, он доволен прогрессом, но для его амбиций этого мало. Он хочет большего, и нам придётся этого добиться. В этом плюс работы с ним.

Мы побывали на трёх трассах с разными характеристиками. При этом мы были конкурентоспособны на всех трёх и уверены, что будем сильны и на других трассах. Диапазон у автодромов огромен. В Баку огромные прямые, а затем Монако, где прямых нет. Так что расклад сил в любом случае будет слегка меняться. Наша задача — выжимать из ситуации максимум», — приводит слова Крака официальный сайт Формулы-1.

После трёх Гран-при нынешнего сезона «Астон Мартин» занимает второе место в Кубке конструкторов. В активе британской команды 65 очков. Возглавляет рейтинг «Ред Булл», на счету которого 123 балла.