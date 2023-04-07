Ник де Врис призвал не винить Сарджента в аварии на Гран-при Австралии

Пилот «Альфа Таури» голландец Ник де Врис призвал не винить Логана Сарджента в их столкновении в гонке на Гран-при Австралии.

«Это может случиться с каждым. Каждый может совершить ошибку. Это гоночный инцидент, мы будем двигаться дальше и надеяться на то, что в следующей гонке всё пройдёт лучше», — приводит слова гонщика «Альфа Таури» Racingnews365.

Напомним, пилот «Альфа Таури» Ник де Врис столкнулся с гонщиком «Уильямса» Логаном Сарджентом на последнем рестарте Гран-при Австралии. Американец врезался в заднюю часть болида своего соперника из «Альфа Таури», когда они приближались к первому повороту. Этот инцидент заставил обоих гонщиков сойти с дистанции за два круга до конца гонки.