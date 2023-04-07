Ник де Врис призвал не винить Сарджента в аварии на Гран-при Австралии
Поделиться
Пилот «Альфа Таури» голландец Ник де Врис призвал не винить Логана Сарджента в их столкновении в гонке на Гран-при Австралии.
«Это может случиться с каждым. Каждый может совершить ошибку. Это гоночный инцидент, мы будем двигаться дальше и надеяться на то, что в следующей гонке всё пройдёт лучше», — приводит слова гонщика «Альфа Таури» Racingnews365.
Напомним, пилот «Альфа Таури» Ник де Врис столкнулся с гонщиком «Уильямса» Логаном Сарджентом на последнем рестарте Гран-при Австралии. Американец врезался в заднюю часть болида своего соперника из «Альфа Таури», когда они приближались к первому повороту. Этот инцидент заставил обоих гонщиков сойти с дистанции за два круга до конца гонки.
Комментарии
- 7 апреля 2023
-
15:39
-
15:20
-
14:51
-
14:05
-
13:24
-
13:05
-
12:41
-
12:03
-
11:34
-
10:40
-
10:28
-
10:00
-
02:35
-
00:36
- 6 апреля 2023
-
23:53
-
22:51
-
22:00
-
21:56
-
20:55
-
19:51
-
19:46
-
18:50
-
18:44
-
17:42
-
17:27
-
16:26
-
15:39
-
15:35
-
14:40
-
13:59
-
12:41
-
12:04
-
12:00
-
11:46
-
11:35
Партнерский контент