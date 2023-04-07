Штук: Хюлькенберг — победа в лотерее для «Хааса»

Бывший гонщик Формулы-1 Ханс-Йоахим Штук высказался по поводу пилота «Хааса» Нико Хюлькенберга, который на прошедшем Гран-при Австралии заработал первые очки в сезоне, а также сравнил его с Миком Шумахером.

«Хюлькенберг — победа в лотерее для «Хааса». Он ездит именно так, как я ожидал и надеялся. Я знаю, на что он способен. Нико — кусака, который ничего не забыл и которому место в Формуле-1. Его выступления меня не удивляют.

В прямом сравнении Мик Шумахер сейчас выглядит более молодым на фоне Хюлькенберга. Но будет ли он так же выступать, как Хюлькенберг, я не знаю. Хюлькенберг продвигает команду вперёд благодаря своему опыту. У Мика этого пока нет. Нико — это преимущество для команды во всех областях», — приводит слова Штука Speedweek.