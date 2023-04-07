Расселл изменил мнение насчёт преимущества «Ред Булл»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о преимуществе «Ред Булл» над соперниками.

«После разочаровывающей квалификации вроде той, что была у нас в Бахрейне, часто говоришь что-то на эмоциях. Я всё ещё считаю, что «Ред Булл» на порядок опережает остальных, но в Австралии мы с Льюисом Хэмилтоном смогли извлечь выгоду в каждой сессии.

Судя по словам Макса, у них есть скорость в запасе. Но в Мельбурне они были быстрее на три десятых секунды. Если учесть, что обычно они на секунду впереди, то три десятых – это немного. Это всё ещё огромная цифра для мира Формулы-1, но мы не будем сдаваться и продолжим бороться», — приводит слова Расселла Autosport.

Напомним, победу по итогам минувшего Гран-при Австралии одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым был Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес». Топ-3 замкнул Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».