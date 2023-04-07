Хельмут Марко доволен изменениями формата уикендов со спринтами

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко оценил решение об изменении формата уикендов со спринтерскими гонками. Напомним, команды утвердили формат, при котором у спринта и гонки будут отдельные квалификации.

«Мы уже обсуждали это в прошлом году. Это в любом случае лучшее решение. Так спринтерская гонка станет более захватывающей, потому что пилоты смогут больше рисковать. В старом формате вы оказывались позади в воскресенье, если что-то пошло не так в спринте. Конечно, это никак не позволяет пилотам идти на риск.

Отсутствие тренировки в уикенды со спринтами ничего не изменит, она всё равно проходила в условиях закрытого парка. Замена этой тренировки квалификацией повышает ценность не только спринта, но и всего субботнего дня», — приводит слова Хельмута Марко GPFans.