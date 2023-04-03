Команды Ф-1 достигли соглашения о новом формате гоночных уикендов, в которых есть спринт

Команды Формулы-1 достигли соглашения об изменениях в формате гоночного уикенда, в которых есть спринтерская гонка, сообщает Racingnews365.
Перед Гран-при Австралии было подтверждено, что ведутся переговоры об изменении расписания следующего этапа в Баку, который является первым спринтерским гоночным уикендом сезона.
Текущий формат спринтерского уикенда, который используется с момента его создания, предусматривает проведение первой свободной практики и квалификации в пятницу, второй свободной практики и спринта в субботу, а затем Гран-при, как обычно, в воскресенье.
Теперь между десятью командами Формулы 1 достигнуто соглашение об изменении формата и проведении двух квалификационных сессий.
Согласно предложению субботняя утренняя свободная практика будет заменена новой квалификационной сессией для спринта, а существующая квалификационная сессия, которая проводится в пятницу днём, останется для Гран-при.
Среди прочего обсуждалась идея опробовать другой формат квалификации для спринтерской гонки, когда все гонщики получают лишь один круг, но эта идея была снята с рассмотрения.
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