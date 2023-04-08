Чандхок назвал величайшего пилота в истории Формулы-1
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок назвал Джима Кларка величайшим пилотом в истории Формулы-1.
«Величайший гонщик, когда-либо выступавший в Формуле-1. Его сезон-1965 до сих пор остаётся беспрецедентным. Чемпион Формулы-1, победитель «500 миль Индианаполиса», чемпион Tasman Cup, чемпион французской Формулы-2, плюс многочисленные победы в гонках легковых автомобилей и спорткаров за один сезон», — написал Карун Чандхок на своей странице в социальной сети.
Джим Кларк провёл в Формуле-1 девять сезонов, дважды став чемпионом мира — в 1963 и 1965 годах. На его счету 25 побед в 72 Гран-при, 33 поула и 32 подиума.
Джим Кларк погиб в аварии на трассе «Хоккенхаймринг» 7 апреля 1968 года, выступая в гонке немецкой Формулы-2.
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