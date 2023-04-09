«Сколько человек я мог нанять за $ 700 тысяч?» Штайнер — об аварии Мика Шумахера в Японии

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер, выпустивший книгу под названием «Surviving to Drive», высказался в ней о сходе бывшего пилота команды Мика Шумахера на первой тренировке Гран-при Японии 2022 года.
Напомним, Шумахера вынесло за пределы трассы и развернуло из-за аквапланирования, в результате чего болид получил серьёзные повреждения передней части. По окончании сезона немецкий гонщик покинул «Хаас».
«Это произошло на чёртовом круге заезда в боксы! На круге заезда в боксы! Да, трасса была очень сырая, но больше никто не умудрился списать машину, пока ехал в боксы.
Мы потеряли машину уже через пять минут после начала и теперь должны сделать новую. У меня не должно быть пилота, который не даёт мне уверенность в том, что он безопасно будет вести машину на медленном круге. Это просто смешно, чёрт возьми. Сколько человек мы могли нанять за $ 700 тысяч? И теперь я должен найти эти деньги», – написал Штайнер.
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