Вдова Ники Лауды подала в суд на фонд покойного мужа
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44-летняя Биргит Ветцингер, вдова трёхкратного чемпиона мира легендарного австрийца Ники Лауды подала в суд на фонд, организованный её покойным мужем, сообщает издание Bild.
Лауда создал фонд для распределения наследства между членами своей семьи ещё в 1997 году, до встречи с Ветцингер, на которой он женился в 2008-м и которая впоследствии родила ему двух сыновей.
Сумма иска составила около € 30 млн. Причиной решения послужило недовольство Ветцингер финансовыми условиями. На данный момент вдова ежемесячно получает от фонда € 20 тыс., а также средства на содержание двух вилл в Вене и Ибице, оплату прислуги, обучение детей и обслуживание трёх машин.
Напомним, Ники Лауда скончался 20 мая 2019 года на 71-м году жизни из-за проблем с почками.
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