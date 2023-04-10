Руководство трассы Ф-1 в Имоле одобрило заключение браков на автодроме

Администрация города Имола (Италия) заключила соглашение о заключении браков и праздновании свадеб на Международном автодроме Энцо и Дино Феррари, где ежегодно проходит знаменитый Гран-при Эмилии-Романьи, сообщает Sky Sports Italia.

Желающие могут арендовать зал Айртона Сенны, чтобы провести торжество. Автодром будет предоставлять данную услугу с октября по март, еженедельно по вторникам и средам. Оплата за возможность вступить в брак на знаменитом автодроме такая же, как и в других исторических местах города Имолы – € 410 для местных и € 820 для приезжих.

Напомним, в нынешнем сезоне Гран-при Эмилии-Романьи пройдёт с 19 по 21 мая. В 2022 году победителем этапа стал действующий чемпион мира, голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».