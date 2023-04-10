Кристофер Белл выиграл единственную грязевую гонку NASCAR Cup Series в сезоне

Пилот команды Joe Gibbs Racing Кристофер Белл одержал победу в гонке Food City Dirt Race, единственное грунтовой гонке чемпионата NASCAR Cup Series в сезоне-2023. Белл одержал первую победу в сезоне и пятую в карьере в высшем дивизионе NASCAR.
Кристофер вышел в лидеры перед стартом третьего стейджа, выбрав альтернативную тактику — он остался на трассе во время нейтрализации гонки между её стадиями, в отличие от большинства соперников.
Второе место по итогам гонки завоевал гонщик команды 23XI Racing Тайлер Реддик, третьим финишировал Остин Диллон, представляющий Richard Childress Racing. Для Диллона этот результат стал лучшим в нынешнем сезоне.
Обладатель поула по итогам квалификационных заездов, пилот Hendrick Motorsports Кайл Ларсон сошёл с дистанции. Ларсон лидировал на протяжении всего первого стейджа, однако допустил разворот на старте третьего этапа гонки, а затем столкнулся с Райаном Присом. Примечательно, что в первом стэйдже Ларсон сам отправил Приса в разворот, после чего Райан пообещал отомстить ему, что успешно и сделал на последних ста кругах гонки.
NASCAR Cup Series. Food City Dirt Race, Бристоль (топ-10):
1. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 250 кругов
2. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +0,469.
3. Остин Диллон (Richard Childress Racing / «Шевроле») +2,503.
4. Рики Стенхаус-младший (JTG Daugherty Racing / «Шевроле») +3,277.
5. Чейз Бриско (Stewart-Haas Racing / «Форд») +4,711.
6. Джастин Хэйли (Kaulig Racing / «Шевроле») +5,728.
7. Мартин Труэкс-младший (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +5,760.
8. Тодд Гиллилэнд (Rick Ware Racing / «Форд») +7,283.
9. Кевин Харвик (Stewart-Haas Racing / «Форд») +7,601.
10. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +7,650.
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