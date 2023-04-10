Кристофер Белл выиграл единственную грязевую гонку NASCAR Cup Series в сезоне

Пилот команды Joe Gibbs Racing Кристофер Белл одержал победу в гонке Food City Dirt Race, единственное грунтовой гонке чемпионата NASCAR Cup Series в сезоне-2023. Белл одержал первую победу в сезоне и пятую в карьере в высшем дивизионе NASCAR.

Кристофер вышел в лидеры перед стартом третьего стейджа, выбрав альтернативную тактику — он остался на трассе во время нейтрализации гонки между её стадиями, в отличие от большинства соперников.

Второе место по итогам гонки завоевал гонщик команды 23XI Racing Тайлер Реддик, третьим финишировал Остин Диллон, представляющий Richard Childress Racing. Для Диллона этот результат стал лучшим в нынешнем сезоне.

Обладатель поула по итогам квалификационных заездов, пилот Hendrick Motorsports Кайл Ларсон сошёл с дистанции. Ларсон лидировал на протяжении всего первого стейджа, однако допустил разворот на старте третьего этапа гонки, а затем столкнулся с Райаном Присом. Примечательно, что в первом стэйдже Ларсон сам отправил Приса в разворот, после чего Райан пообещал отомстить ему, что успешно и сделал на последних ста кругах гонки.

NASCAR Cup Series. Food City Dirt Race, Бристоль (топ-10):

1. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 250 кругов

2. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +0,469.

3. Остин Диллон (Richard Childress Racing / «Шевроле») +2,503.

4. Рики Стенхаус-младший (JTG Daugherty Racing / «Шевроле») +3,277.

5. Чейз Бриско (Stewart-Haas Racing / «Форд») +4,711.

6. Джастин Хэйли (Kaulig Racing / «Шевроле») +5,728.

7. Мартин Труэкс-младший (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +5,760.

8. Тодд Гиллилэнд (Rick Ware Racing / «Форд») +7,283.

9. Кевин Харвик (Stewart-Haas Racing / «Форд») +7,601.

10. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +7,650.