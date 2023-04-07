Команда NASCAR во второй раз за месяц получила штраф за нарушение технического регламента

Команда чемпионата NASCAR Cup Series «Хендрик Моторспорт» во второй раз за последний месяц оказалась в центре скандала, связанного с несоответствующими регламенту элементами, сообщает пресс-служба серии.

По итогам выборочной проверки после седьмого этапа чемпионата, прошедшего в Ричмонде, на машинах Алекса Боумана и Уильяма Байрона были обнаружены несоответствующие регламенту элементы модификации крыши и остекления.

За это пилоты получили штраф в 60 очков в регулярном чемпионате и лишились пяти баллов плей-офф. Кроме того, их крю-чифы Брайан Кэмп и Грег Айвс были отстранены на две гонки.

Примечательно, что четыре недели назад команда уже получала штраф за несоответствующие регламенту элементы — тогда речь шла о модификации отверстий в капоте. Пилоты команды получили штраф в 100 очков в чемпионате, кроме того, крю-чифы получили отстранение на четыре гонки. Их отстранение заканчивается только после следующего этапа, который пройдёт в эти выходные на трассе в Бристоле.

Тогда «Хендрик Моторспорт» подала апелляцию, которая была удовлетворена частично — гонщикам и команде вернули очки в регулярном чемпионате, однако теперь снова оштрафовали, уже за другое нарушение.

Боуман вновь из-за штрафа упустил лидерство в чемпионате, новым лидером является пилот команды «Трэкхаус» Росс Честейн.