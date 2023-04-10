«От этого будет только больше негатива». Петров высказался о частых рестартах в Формуле-1

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал остановку гонки в Мельбурне после аварии с участием Алекса Албона, а также высказался по поводу частых рестартов.
«Думаю, мы чего-то не знаем. Может, они увидели проблему в барьере, который надо было чинить. А то, что там гравий на трассе и пилот вышел сам, — конечно, не причина для красного флага. Они могли там и пять, и семь кругов ездить. Какая разница-то?
Негласная договорённость о более частых рестартах для красочности шоу? Ну извините, мы же все не дураки. И болельщики, и журналисты, они же видят всё это. Они сами получат от этого больше негатива. В Мельбурне причин для остановки гонки не было. Провели бы несколько кругов за автомобилем безопасности и дали бы рестарт», — сказал Петров на YouTube-канале SMP Racing.
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