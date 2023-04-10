Боттас: знал, что если я начну быть засранцем, то пострадает командный дух

Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас дал комментарий про свой характер и предположил, чем могла бы обернуться его излишняя агрессивность.
«Люди ожидали, что я буду более агрессивным. Но вы не можете изменить мою личность. Я хочу делать всё по-своему. Я знал, что если я начну быть засранцем, то пострадает командный дух. Успех может быть поставлен под угрозу. Я мог бы потерять работу. У меня никогда не было многолетнего контракта, так что, если бы я был ублюдком и не выигрывал, всё было бы кончено.
Но это нормально, у меня было достаточно времени, чтобы поднять свои ожидания на новый уровень. Тогда давайте сосредоточимся на них. Если вы хотите побеждать, вы должны быть в лучшей машине. Сейчас я получаю удовольствие от других вещей, например, от прогресса или достижения целей», — приводит слова Боттаса Ilta-Sanomat.
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