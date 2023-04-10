В Чикаго ждут пробки на целый месяц из-за уличной гонки NASCAR

Крупные дорожные перекрытия повлияют на движение в Чикаго в течение нескольких недель из-за уличных гонок NASCAR, об этом сообщает NBC.
Уличные гонки NASCAR в Чикаго должны пройти по городу в праздничные выходные 4 июля, но последствия для водителей будут ощущаться задолго до и после окончания гонки.
«Чикаго сотрудничает с NASCAR в планировании и проведении гонки, чтобы минимизировать неудобства для жителей и гостей города и сделать мероприятие безопасным для всех. Безопасность — наш главный приоритет, и мы будем следить за всей деятельностью, связанной с гонками. До начала мероприятия, во время гоночного уикенда и после него, чтобы помочь скоординировать городские ресурсы и ожидания», — сказал исполнительный директор управления по чрезвычайным ситуациям и коммуникациям Чикаго Рич Гуидис в интервью NBC.
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