Билли Монгер: Хэмилтона и Ферстаппена недостаточно ценят

Британский гонщик Билли Монгер поделился мнением о том, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон и обладатель двух чемпионских титулов Макс Ферстаппен получат настоящее признание, когда завершат карьеры.
«Таланты не ценят до завершения карьеры. Например, Льюис выиграл чемпионство семь раз, а люди сомневаются в его уровне из-за того, что прошлый сезон был не лучшим. После его ухода из спорта дети будут думать: «Хочу быть как Льюис Хэмилтон, который выиграл семь чемпионатов». Посмотрите статистику Хэмилтона, он везде заявил о своих претензиях на звание лучшего гонщика мира. Есть ощущение, что такого нереально достичь в любом виде спорта. Надо ценить величие, пока гонщик ещё выступает.
О Максе Ферстаппене можно сказать то же самое. Он даёт результаты, но мы не оценим этого по достоинству, пока он не перестанет выигрывать каждую гонку и не закончит карьеру», — цитирует Монгера Give Me Sport.
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