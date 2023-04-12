Тото Вольф назвал покинувшего «Мерседес» специалиста, замену которому найти нельзя
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о бывшем главном конструкторе команды Альдо Косте. «Мерседес» он покинул в 2019 году.
«Нельзя найти замену такому человеку, как Альдо. Что мы сделали, так это разделили работу, которую он у нас выполнял, между несколькими специалистами.
Альдо был очень хорош в построении структуры преемственности. На это ушло немало времени. Потребовалось два с половиной года, чтобы наконец адаптировать технический отдел к его отсутствию», — приводит слова Вольфа Autosport Web.
В настоящий момент «Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов. После трёх Гран-при в активе немецкой команды 56 очков. Лидирует «Ред Булл» (123 балла).
В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:
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