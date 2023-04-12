Нико Хюлькенберг: теперь в Формуле-1 нет команд-аутсайдеров

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг поделился мыслями о борьбе среди команд в нынешнем сезоне Формулы-1. По мнению Хюлькенберга, сейчас она особенно плотная.

«В первых гонках мне пришлось много учиться, но я очень доволен тем, как всё складывается. Мне комфортно в болиде с первого же круга, и я считаю, что у нас есть гораздо больший потенциал.

Сейчас мы видим четыре команды, которые немного опережают остальных. Однако затем идёт средняя линия со всеми остальными командами. Теперь в Формуле-1 нет команд-аутсайдеров. В середине пелотона всё дело в незначительных деталях и в десятых долях секунды. Если всё складывается хорошо, попадаешь в первую десятку. Если допускаешь ошибку, оказываешься позади. И эта огромная конкурентная борьба в середине пелотона доставляет невероятное удовольствие», — приводит слова Хюлькенберга Speedweek.

В «Хаасе» показали дизайн шлема Хюлькенберга: