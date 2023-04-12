В «Ауди» рассказали, как будут подбирать гонщиков для своей команды Формулы-1

Исполнительный директор проекта «Ауди» в Формуле-1 Адам Бейкер сообщил, что пока не было никаких переговоров по составу пилотов команды в чемпионате, но при этом отметил, что решение будут принимать исходя из результатов на трассе.
Напомним, «Ауди» будет выступать в Формуле-1 с 2026 года вместе с «Заубером», который сейчас представлен в чемпионате брендом «Альфа Ромео». Также появлялись слухи, что одним из гонщиков команды в 2026 году может стать Мик Шумахер.
«Учитывая, что до нашей первой гонки остаётся ещё примерно три года, пока очень рано обсуждать всерьёз будущий состав пилотов команды. Но очевидно, что интерес к этой теме есть. Как бы то ни было, любое решение в отношении состава пилотов будет приниматься на основе результатов на трассе, это приоритет», — приводит слова Бейкера GPFans.
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