Албон: у нас необычная машина для Формулы-1

Пилот «Уильямса» Александер Албон прокомментировал то, насколько хорошо его команде подходят трассы в Бахрейне, Саудовской Аравии и Австралии.
«Трассы с низкой температурой покрытия подходят нам, потому что мы больше скользим. Мы гораздо больше нагреваем поверхность трассы, чем другие машины. Вот почему в Бахрейне мы были в порядке, потому что это была ночная гонка, в Джидде мы были в порядке по темпу гонки — это была тоже ночная гонка. В Австралии просто естественно холодно в это время года. После поворотов есть длинные прямые, которые охлаждают шины — это нам подходит.
У нас необычная машина для Формулы-1. Мы очень эффективны, когда убираем прижимную силу. Поэтому мы знаем, что будем хороши на таких трассах, как Монца», — приводит слова Албона RacingNews365.
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