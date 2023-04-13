Хюлькенберг получит штраф в Баку за использование сверхлимитного кинетического генератора

Немецкий гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг получит штраф на стартовой решётке на Гран-при Азербайджана в Баку, сообщает Motorsport Italia.

По информации источника, на машине Хюлькенберга придётся заменить кинетический генератор MGU-K, который вышел из строя в конце гонки в Мельбурне на Гран-при Австралии. Если бы заезд не завершился за машиной безопасности, гонщик мог не доехать до финиша. За сезон разрешены две замены данного элемента, тогда как для болида Хюлькенберга это третий кинетический генератор.

В Австралии Нико Хюлькенберг финишировал на седьмом месте, заработав первые очки в составе американского гоночного коллектива.

С шестью набранными очками Хюлькенберг располагается на девятом месте в общем зачёте пилотов. Его напарник Кевин Магнуссен с одним очком в активе занимает 17-ю строчку.

Гран-при Азербайджана пройдёт в Баку с 28 по 30 апреля.