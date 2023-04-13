Стала известна причина поломки генератора на болиде Хюлькенберга в Австралии

Частые рестарты в гонке Гран-при Австралии стали причиной поломки генератора на финише у пилота «Хааса» Нико Хюлькенберга. Об этом сообщает Motorsport.

Каждый запуск мотора и каждая его остановка представляют собой очень сложные и кропотливые процедуры, которые вдобавок необходимо выполнять чётко по времени. Хаотичный сценарий гонки в Мельбурне, которую трижды прерывали красными флагами, нарушил привычный режим работы двигателей. Из-за этого нагревы и охлаждения сменяли друг друга, повышая нагрузку на все узлы, не рассчитанные на такие условия.

Напомним, Хюлькенберг остановился после финиша, не доехав до закрытого парка. «Хаас» пользуется силовыми установками итальянской команды «Феррари». Только в прошлом году MGU-K четыре раза вызывал проблемы на автомобилях «Хааса».

По итогам Гран-при Австралии Хюлькенберг показал седьмой результат. Победу одержал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым был Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», а топ-3 замкнул Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».