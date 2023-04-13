Нельсиньо Пике: авария в 2008 году была подстроена не для того, чтобы навредить Массе

Бывший гонщик Формулы-1 Нельсон Пике-младший высказался о скандальной аварии на Гран-при Сингапура в 2008 году, которая в итоге привела к тому, что Льюис Хэмилтон опередил Фелипе Массу в общем зачёте на одно очко. Нельсон Пике-младший, представлявший «Рено», тогда специально врезался в стену, чтобы помочь своему напарнику Фернандо Алонсо выиграть гонку.
Экс-руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун также недавно заявил, что знал о заговоре «Рено».
«Это был командный приказ, чтобы помочь пилоту нашей команды. Авария не была подстроена, чтобы навредить Массе. Да, конечно, это ошибка. Тогда меня буквально прижали к стене с точки зрения психологии. Меня часто спрашивали, пошёл бы я на такое снова, и я отвечаю, что нет. Но в таком возрасте и под давлением… Тогда рядом был только человек, который меня травил, давил и говорил, что это мой последний шанс.
Я просто был ещё одним напарником, который недостаточно силён для Алонсо. Фернандо тогда хотел захватить мир, был буквально с ножом в зубах. Представьте себе, если он сейчас так гоняется, что было тогда. Но я совершил ошибку», — приводит слова Пике-младшего Sports Mole со ссылкой на подкаст Pelas Pistas.
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