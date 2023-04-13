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Хюлькенберг и Магнуссен обменялись комплиментами, дав понять, что их конфликт исчерпан

Хюлькенберг и Магнуссен обменялись комплиментами, дав понять, что их конфликт исчерпан
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Гонщики «Хааса» Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен во время Гран-при Австралии тепло пообщались друг с другом, дав понять, что их конфликт давно в прошлом. Недопонимание между ними случилось на Гран-при Венгрии 2017 года, когда Магнуссен столкнул Хюлькенберга с трассы, за что впоследствии был оштрафован. После гонки, во время интервью, Нико подошёл к Кевину, сказав: «Опять самый неспортивный гонщик на стартовой решётке». В ответ на это Магнуссен бросил: Suck my balls, honey.

Во время пресс-конференции в Мельбурне между Хюлькенбергом и Магнуссеном произошёл следующий диалог:

Хюлькенберг: ты действительно хорошо выглядишь, Кевин. Твои волосы… а многие, между прочим, часто говорят о моих волосах, но твои волосы всегда идеальны.

Магнуссен: дружище, то же самое могу сказать и о твоих волосах.

Кевин Магнуссен показал шлем на новый сезон:

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