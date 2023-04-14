Даниил Квят: буду выступать под итальянским флагом

Бывший гонщик Формулы-1 Даниил Квят объяснил, почему будет выступать за заводскую команду «Ламборгини» в чемпионате мира по гонкам на выносливость под флагом Италии.

«Прежде всего я не перестаю надеяться на лучшее — что скоро настанут спокойные времена. Очевидно, что сейчас в мире происходят очень печальные события. Но я всегда говорил, что спорт должен объединять, он должен давать лучшим спортсменам возможность сражаться друг с другом. Таково моё мнение, это важно.

Я рос в Италии, и мы решили, что я буду выступать с итальянской лицензией и под итальянским флагом. Вот так сейчас всё для меня будет», — заявил Квят в интервью La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что, согласно недавнему решению Международной автомобильной федерации, любой гонщик из России и Беларуси должен подписать специальный документ ФИА, в котором он заявляет о своей нейтральной позиции. Единственный способ избежать этого — отказаться от гражданства России или Беларуси.