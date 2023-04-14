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Нельсиньо Пике: в «Рено» со мной обращались как с собакой

Нельсиньо Пике: в «Рено» со мной обращались как с собакой
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Бывший гонщик Формулы-1 Нельсон Пике-младший пожаловался на бывшего босса «Рено» Флавио Бриаторе, рассказав о ситуации с разрывом контракта.

«После второго места на Гран-при Германии 2008 года босс «Рено» Флавио Бриаторе начал оказывать на меня большое давление, пока дело не дошло до того уикенда в Сингапуре. Они прижали меня психологически к стене, и у меня не было выхода.

Я остался на 2009 год, а потом они разорвали мой контракт и сказали, что моё место займёт Ромен Грожан. Я сказал: «Вы не можете этого сделать», но им было всё равно, они обращались со мной как с собакой. Тогда я сказал: «Ладно, раз вы меня выгоняете, считая меня мусором, нам нужно всё прояснить», и тогда все узнали об этой истории с Массой», — приводит слова Пике Racingnews365.

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