Хорватский гонщик — о гибели Брина: всё могло закончиться небольшой работой для механиков

Хорватский раллийный гонщик Вильям Продан прокомментировал смертельную аварию ирландца Крейга Брина на тестах перед Ралли Хорватии.
«В 2021 году мы вместе с моим штурманом провели один тестовый день на участке дороги Стари Голубовец – Лобор. Эта секция была выбрана, потому что они идеально соответствует условиям, с которыми пилоты сталкиваются на спецучастках. На таких тестах я не гоню „в пол“, а вот заводские пилоты всегда работают на высочайшем уровне, в том числе и на тестах.
В тот раз тоже был дождь, дорога была скользкой. И даже несмотря на то, что я был очень соторожне, мы очутились на траве за пределами трассы. Автомобиль получил небольшие повреждения, но обошлось без последствий. К сожалению, в ситуации с Брином вышло иначе.
Я не знаю всех деталей, но, как я понял, это было неудачное стечение обстоятельств. Если бы не бревно, которео пробило лобовое стекло, убив пилота на месте, всё закончилось бы просто небольшой работой для механиков", — приводит слова Продана Jutarnji.
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