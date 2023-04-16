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Петров: не стоит раньше времени хвалить «Мерседес»

Петров: не стоит раньше времени хвалить «Мерседес»
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Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал итоги Гран-при Австралии и призвал не хвалить «Мерседес» раньше времени, а посмотреть на эту команду в следующих гонках.

«Гонка в Австралии непоказательна. Трасса в Альберт-Парке городская, там всегда пыльно. Кто быстрее найдёт оптимальные настройки, тот и оказывается впереди. Как в Монако и Сингапуре, ты на каждом круге по ходу всего уикенда прибавляешь.

Поэтому я не стал бы хвалить «Мерседес» и говорить, что они проделали колоссальную работу. Здорово, что они были близки к «Ред Булл», но давайте посмотрим, что будет на следующем этапе», — сказал Петров в эфире SMP Slipstream.

Напомним, в гонке Гран-при Австралии Льюис Хэмилтон занял второе место, а его партнер по команде Джордж Расселл сошёл с дистанции из-за возгорания двигателя.

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