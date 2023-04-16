Эксперт: Феттель может заменить Хельмута Марко в «Ред Булл»

Известный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц высказался о будущем четырёхкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля после завершения карьеры в «Королевских гонках».
«Мы вполне можем увидеть неожиданное возвращение Себастьяна Феттеля в этом году, но уже не в качестве гонщика. Я действительно верю, что он больше не будет гоняться. Я знаю его как честного человека и не думаю, что он расстроит всех, сказав, что возвращается.
Возможно, это будет «Ауди», но я считаю, что он вернётся в «Ред Булл». Мне кажется, что он заменит Хельмута Марко, это возможно, и займёт должность кого-то вроде советника по автоспорту», – приводит слова Кравица издание PlanetF1.
Ранее Феттель высказался о возможном возвращении в Формулу-1.
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