Штайнер высказался на тему нового контракта «Хааса» с Хюлькенбергом

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер дал комментарий по поводу возможности заключить новый контракт с немецким гонщиком Нико Хюлькенбергом. Действующее соглашение Нико с американской командой рассчитано до конца нынешнего сезона Формулы-1.
«Это будет зависеть от того, будем ли мы довольны им или нет. Мы также должны посмотреть, какие существуют альтернативы. Порой важно придерживаться статус-кво и не шуметь слишком сильно. А вообще мы пока не поднимали этот вопрос», — приводит слова Штайнера GrandPX.news со ссылкой на ntv.
В настоящий момент Хюлькенберг занимает девятое место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе шесть очков. Ещё один гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен на 17-й позиции (1 балл).
В «Хаасе» показали дизайн шлема Хюлькенберга:
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