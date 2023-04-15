Всё: теперь команды Ф-1 точно против новичков. Условный Шварцман — дорого и накладно

Осенью 2022-го многие болельщики Ф-1 вопрошали в соцсетях: почему «Хаас» меняет Мика Шумахера на Нико Хюлькенберга? Мол, даже если Гюнтеру Штайнеру так не нравится сын Михаэля, то пусть даст шанс другому молодому гонщику, а не возвращает в гонки ветерана, который за миллион лет ни разу не поднялся на подиум. Сочувствуем всем поклонникам молодёжи: после старта сезона-2023 другие команды тем более возьмут условного Хюлькенберга вместо не менее условного Шварцмана.

«Уильямс» и «Альфа Таури» теряют ценные очки

Мы уже подробно разобрали выступления трёх новичков Ф-1 в отдельном материале, поэтому сейчас просто выделим главные моменты. Если кратко — сильный дебют только у Оскара Пиастри, в то время как к Логану Сардженту и Нику де Врису есть вопросы.

Сарджент, несмотря на высокий темп, регулярно допускает серьёзные ошибки: портит себе быстрейшие круги в квалификации, слишком сильно изнашивает шины в гонке, врезается в соперников на рестарте, ну и так далее. Ну а де Врис пока просто едет медленнее, чем Юки Цунода. Да, у японца куда больше опыта боевых выступлений в Ф-1, но и Ник пришёл в чемпионат после миллиона лет в роли резервного пилота и в звании своеобразного суперветерана, который уже гонял везде, где только можно.

Дебютный сезон в Ф-1 даётся Нику де Врису непросто — было предсказуемо Фото: Peter Fox/Getty Images

В итоге «Уильямс» недосчитался очков, которые на месте Сарджента мог бы набрать более опытный пилот — условный второй Алекс Албон. Напомним, таиландец перед своей аварией в Мельбурне ехал аж шестым — вот и представьте, сколько очков мог набрать «Уильямс», если бы с Албоном выступал сопоставимый по подготовленности гонщик.

В случае с де Врисом ситуация сложнее. Во-первых, болид «Альфа Таури» вновь не оправдывает ожиданий. Во-вторых, концепция команды в любом случае предусматривает выступления новичков, так что итальянцы не могут просто взять и посадить к себе ветерана (если, конечно, это не их собственный воспитанник типа Квята или Верня). Но факт есть факт: опытный пилот на месте де Вриса наверняка принёс бы команде очки ну хотя бы в Мельбурне.

Ветеранский ответ «Хааса»

Немым укором для молодёжи из «Уильямса» и «Альфа Таури» служат результаты опытного дуэта «Хааса». И Кевин Магнуссен, и Нико Хюлькенберг уже набрали очки в нынешнем сезоне, по очереди проявив свои сильные стороны. Датчанин блестяще провёл гонку в Джидде, когда сберёг шины и под финиш обогнал Юки Цуноду в борьбе за десятое место. А в Мельбурне Хюлькенберг наконец реализовал преимущество хорошей квалификации и после ошибок соперников занял седьмое место — отличный пример, как ветеран не потерял голову и воспользовался ситуацией.

Соответственно, «Хаас» получает от своих гонщиков ровно то, что и хочет: стабильность, надёжность и, как следствие, очки. Да, возможно, потенциал Сарджента или де Вриса и выше, чем у Магнуссена или Хюлькенберга (хотя сомнительно — Кевин и Нико добились в младших сериях большего). Но зачем тому же «Хаасу» жертвовать текущими результатами ради развития пилотов на будущее? Гюнтер Штайнер хочет поднять команды выше в Кубке конструкторов здесь и сейчас — и выступления двух ветеранов лишь подталкивают босса к мысли, что ветераны лучше новичков.

Новички никому не нужны

Кто-то скажет — а что, собственно, изменилось? Во все времена было очевидно, что в конкретном сезоне ветеран наверняка принесёт больше очков, чем даже очень талантливый дебютант.

Ответ прост: теперь у молодёжи пропал важнейший козырь, позволявший высаживать опытных пилотов из кокпитов. Да, мы про деньги. Ранее команда Ф-1 могла посадить к себе гонщика, если он приведёт с собой серьёзных спонсоров или обеспечит скидку от поставщика моторов, в чью программу развития входит. Речь шла о «приданом» в размере условно $ 10-15 млн. Однако теперь такая сумма не впечатлит команду-середняк: она заработает больше, если поднимется в Кубке конструкторов на одно-два места выше, чем с теряющим очки юниором. При этом более высокие результаты заодно позволят привлечь спонсоров со стороны и заработать ещё больше.

«Хаас» и «Альфа Ромео» больше не сажают к себе молодёжь из «Феррари», «Уильямс» и «Астон» не возьмут воспитанника «Мерседеса», а у «Рено» вообще нет команды-клиента, куда можно было бы отправить Пиастри или теперь Дуэна — всё, больше никто не готов жертвовать результатами, развивая гонщика для топов.

Даже такому таланту, как Пиастри, пришлось провести целый сезон без гонок Фото: Mark Thompson/Getty Images

Вы скажете — а как же аж три новичка в этом году? По «Альфа Таури» понятно — это единственная команда, где без молодёжи никуда. «Уильямс» сделал довольно рискованную ставку на собственного воспитанника, но с учётом формы команды они могут себе позволить дать Сардженту год на адаптацию к Ф-1. Наконец, Пиастри в «Макларене» — это тот случай, когда для всех очевиден талант пилота, перебивающий возможные ошибки в дебюте. Условные Пиастри попадут в Ф-1 и дальше. А вот те, кто проявил себя в младших сериях чуточку хуже — Шварцман, Другович, Пуршер и многие другие — шанса уже могут не получить.

Безусловно, кому-то всё-таки повезёт. Рано или поздно нынешнее поколение пилотов постареет и начнёт освобождать вакансии. Кому-то понадобится гонщик определённой национальности… И всё-таки для нынешней молодёжи фактор везения, почти случайного попадания в нужное место в нужное время окажется даже важнее, чем спонсорский бюджет.

А можно как-то помочь?

Бороться с нехваткой опыта можно лишь одним способом: предоставляя молодёжи больше времени на тестах и во время гоночных уикендов. Нынешние две пятничные тренировки, которые надо выделять молодым пилотам — это курам на смех. Если ФИА и Ф-1 правда хотят продвигать молодёжь, то нужно либо заметно увеличить число практик, либо разрешить выставлять на тренировки третьи машины (но тут сразу возникают вопросы по бюджету), либо организовывать для молодых тесты на следующий день после Гран-при, либо отдать перспективным пилотам спринтерские гонки.

Последний вариант — самый эффективный, ведь мотивация у молодёжи будет запредельная даже без получения очков в общий зачёт. Да и зрителям будет интересно оценить новое поколение за рулём актуальных болидов Ф-1. Но, боимся, на столь радикальные меры команды не пойдут, запереживав по поводу расходов из-за вероятных аварий и так далее.

Но пока боссы команд Ф-1 не удостоверятся, что молодые пилоты хорошо знают технику и трассы и готовы моментально давать результат, никаких изменений не будет. Средний возраст гонщиков чемпионата мира будет только расти.