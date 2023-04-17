«Это было бы мечтой». Льюис Хэмилтон назвал пилота, чей путь он хотел бы повторить

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что хотел бы завершить профессиональную карьеру в «Мерседесе», приведя в пример знаменитого бывшего пилота Формулы-1 Стирлинга Мосса.
«Если посмотреть на такую легенду, как сэр Стирлинг Мосс, то он был с «Мерседесом» до конца своих дней, и для меня это было бы мечтой», – приводит слова Хэмилтона Yahoo! News.
Мосс считается одним из самых талантливых пилотов в истории Формулы-1, даже невзирая на то что ему так и не удалось стать чемпионом мира. Четырежды он завоёвывал звание вице-чемпиона мира. Победитель легендарной гонки «24 часа Ле-Мана».
Стирлинг провёл 529 гонок и победил в 212 из них. На этапах «Королевских гонок» выступал 66 раз и одержал 16 побед. Мосс завершил выступления в 1962 году после того, как попал в аварию в Гудвуде, в результате которой месяц находился в коме. Ушёл из жизни в 2020 году.
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