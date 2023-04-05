Экс-пилот Ф-1 хочет отсудить титул спустя 15 лет. Попытка Массы смешна и нелепа

Бывший пилот «Феррари» Фелипе Масса заявил, что намерен через суд добиться пересмотра итогов сезона Формулы-1 2008 года и переписать на себя чемпионский титул, который тогда достался Льюису Хэмилтону. «Только так можно восстановить справедливость», — заявил бразилец.

Разбираемся, на каких основаниях Масса намерен оспорить итоги сезона и каковы шансы у Фелипе засудить собственного работодателя — бразилец, напомним, занимает пост президента Комиссии гонщиков при ФИА.

«Крэшгейт» продолжается

Фелипе не даёт покоя Гран-при Сингапура 2008-го. В той гонке пилот «Рено» Нельсон Пике-младший, согласно предварительной договорённости с командой, намеренно разбил машину аккурат после пит-стопа напарника Фернандо Алонсо, благодаря чему тот на рестарте оказался лидером и в итоге выиграл заезд. Бразилец сам во всём признался публике, но лишь годом позже — когда в «Рено» уволили его ещё до конца сезона-2009.

Инцидент, казалось, остался в прошлом: Флавио Бриаторе и Пэта Симмондса, авторов плана, отстранили от Ф-1, Пике больше не выступал в «Больших призах», а «Рено» пришлось продать команду Жерару Лопесу. Но месяц назад в интервью F1-Insider к этой теме вернулся Берни Экклстоун, который в то время был генеральным промоутером чемпионата. Экклстоун заявил, что организаторы ещё в ходе сезона-2008 знали о манипуляциях «Рено», но никак не отреагировали.

Берни Экклстоун на Гран-при Италии 2009 года после признаний Пике Фото: Ker Robertson/Getty Images

«Мы хотели защитить спорт, избавить его от грандиозного скандала. Мне пришлось по-ангельски уговаривать Нельсона Пике молчать какое-то время, — рассказал Берни. — Тогда было правило, что после церемонии награждения ФИА итоги сезона неприкосновенны, так что Хэмилтон получил кубок, всё было в порядке. Но у нас было достаточно информации, чтобы начать расследование, мы должны были отменить гонку в Сингапуре, и тогда чемпионом стал бы Масса, а не Хэмилтон».

«В «Феррари» тогда мне действительно сказали, что правило такое есть, но теперь промоутер говорит, что они всё знали и ничего не предприняли, — сказал в минувший уикенд Фелипе. — Грустно знать, что результаты должны быть отменены, а титул должен быть моим. В конце концов, именно я потерял больше всех из-за этого. Везде разные законы, в каких-то странах нельзя вернуться на 15 лет назад и решить ситуацию, но мы изучим законы, и у нас даже есть идея, как действовать дальше».

Что потерял Масса в Сингапуре?

В первую очередь необходимо расставить точки над «i» — в Сингапуре Масса не набрал очков, потому что выехал с пит-стопа ещё до окончания дозаправки и утащил с собой топливный шланг, и конкретно к этому эпизоду никто из «Рено» отношения не имеет. Если бы не это происшествие, Фелипе остался бы впереди Хэмилтона, с которым одновременно заехал в боксы.

«Я делаю это не ради денег, а ради справедливости. Если ты наказан за то, в чём не виноват, это грабёж. Справедливость должна восторжествовать, а это может быть только в случае отмены результатов той гонки», — говорит Масса, предлагая отменить также и ошибку на пит-стопе, из-за которой он и потерял очки относительно Хэмилтона. Который, отметим, как и сам Фелипе, ни в чём не виноват.

Фелипе Масса Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

«Такое бывало и в других видах спорта, как, например, в случае с Лэнсом Армстронгом, который применял допинг и лишился своих титулов. Разве есть какая-то разница?» — задаётся вопросом бразилец. Ответим ему: да, разница есть. Во-первых, Армстронг сам нарушал правила — в отличие от Хэмилтона, у которого Фелипе хочет отобрать титул. А во-вторых, отобранные у Лэнса победы никому не передали — те «Тур де Франс», которые выиграл американец, так и остались без победителя.

Судя по всему, детально в кейс Армстронга Масса не вдавался. Потому что в рамках логики того случая из результатов Гран-при Сингапура 2008 года следует исключить только Фернандо Алонсо и оставить гонку без победителя — на результаты сезона это не повлияет никак. Кстати, такие случаи в Ф-1 были — второе место на Гран-при Бразилии-1983 осталось незанятым. Фелипе говорит о справедливости, но почему тот же Нико Росберг должен терять второе место? Это справедливо по отношению к Нико?

У бразильца нет шансов

Ф-1 не знает прецедентов отмены результатов гонки, а пересмотр итогов сезона 15-летней давности выставит весь чемпионат на посмешище (да, попытка скрыть подлог первенство тоже не красит). Крайне сомнительно, что какой-либо суд примет сторону Массы и заставит ФИА переписать историю. Но если это произойдёт, то можно пересмотреть ещё несколько сезонов.

Отменим, например, Гран-при Абу-Даби 2021 года или Гран-при Европы 1997-го. А что? ФИА же признала, что Михаэль нарушал правила и намеренно устроил аварию — разве есть какая-то разница с Сингапуром-2008, да, Фелипе? Ну и что, что Шумахер тогда станет чемпионом — справедливость же, да? Можем пересмотреть Гран-при Японии 1989-го — годом позже срезка, за которую наказали тогда Сенну, уже не считалась нарушением, так почему бы и не переписать задним числом итоги? Не ради денег, ради справедливости.

Вылет Массы на Гран-при Великобритании 2008 года Фото: Vladimir Rys/Getty Images

Масса считает, что упустил титул исключительно из-за «Рено», и не вспоминает, например, свой вылет на Гран-при Малайзии, где он потерял второе место, не вспоминает проблемы на пит-стопе в Канаде и пять разворотов в Сильверстоуне. Нет, виноваты исключительно «Рено» и Экклстоун.

Больше всего в этой истории удивляет то, что Фелипе по-настоящему хочется чемпионский титул — и неважно, что он будет нарисован в суде 15 лет спустя. Какова цена такого титула? Это чемпионство не поставит Массу выше Стирлинга Мосса, который в 1958 году пришёл к судьям, чтобы отменить ошибочно выписанный его сопернику Майку Хоторну штраф, и тем самым отдал титул ему. Вот это было справедливо, а сезон-2008 Масса проиграл сам.