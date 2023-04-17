«Заубер» изучает возможность подписания контракта с Карлосом Сайнсом

Генеральный директор «Заубера» Андреас Зайдль рассматривает возможности подписания соглашения с испанским пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом. Об этом информирует Blick. Нынешний контракт «Скудерии» с Карлосом действует до конца сезона-2024.

Кроме того, сообщается об интересе «Заубера» к немецкому резервисту «Мерседеса» Мику Шумахеру.

Напомним, Зайдль был руководителем Сайнса в «Макларене», а Сайнс-старший выступает за «Ауди» в ралли-рейдах

В конце октября прошлого года «Ауди» анонсировал начало сотрудничества с «Заубером», который сейчас выступает в Формуле-1 под брендом «Альфа Ромео». Кооперация начнётся с сезона-2026.

Сайнс перешёл в «Феррари» перед сезоном 2021 года. В первый сезон выступлений в команде Сайнс занял пятую строчку в личном зачёте, опередив своего напарника Шарля Леклера. В сезоне-2022 занял пятое место в общем зачёте пилотов, набрав 246 очков. В настоящий момент в активе испанского гонщика 20 очков в общем зачёте пилотов. Он занимает пятое место.

Сайнс отказался подписать футболку «Барселоны»: