Руководство трассы «Хоккенхаймринг» высказалось о возвращении в календарь Ф-1

Директор знаменитого автодрома в Хоккенхайме (Германия) Йорн Теске высказался о возвращении трассы в календарь Формулы-1.

«Мы с нетерпением ожидаем дальнейших переговоров о Формуле-1 в Германии. И мы рады, что вступление «Ауди» придало обсуждениям новую динамику. Мы всегда имели контакт с Формулой-1.

Это не означает, что у нас всегда есть свежие новости, мы понимаем, что ситуация по-прежнему непростая. Но когда такой глобальный игрок, как «Ауди», открывает новые пути, мы приветствуем это и ожидаем обмена идеями.

Мы по-прежнему считаем, что уикенд Формулы-1 не должен нас разорять. Является ли проблемой чередование Гран-при с «Нюрбургрингом»? Нисколько. Альтернативное решение – это хорошая идея», – приводит слова Теске издание Sport1.de.

Напомним, последний Гран-при Германии, прошедший на «Хоккенхаймринге», состоялся в 2019 году. Победителем этапа стал голландец Макс Ферстаппен.