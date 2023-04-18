Штайнер: Хюлькенберг звонил раз десять насчёт места в «Хаасе», и я чуть не послал его

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что не перезвонил немецкому пилоту Нико Хюлькенбергу после их первоначального разговора, так как ему было любопытно посмотреть на дальнейшие действия Нико, чтобы понимать, как сильно он желает получить место в команде.

«В течение следующей недели он, должно быть, звонил мне раз десять, и дошло до того, что я чуть не послал его», — приводит слова Штайнера The Athletic со ссылкой на его книгу Driving to Survive.

Для Хюлькенберга нынешний сезон в Формуле-1 первый после трёхлетней паузы. За эти три сезона Нико занимал должность резервного пилота «Рейсинг Пойнт» и «Астон Мартин», подменив в разные моменты Серхио Переса, Лэнса Стролла и Себастьяна Феттеля. В «Хаасе» Нико заменил соотечественника Мика Шумахера.

В «Хаасе» показали видео с обкатки нового болида: