Бедрин показал лучший результат во второй день тестов Формулы-3 в Имоле

Российский гонщик Никита Бедрин, выступающий в команде Формулы-3 «Йензер Моторспорт», стал быстрейшим в вечерней сессии второго тестового дня в Имоле (Италия).

По итогам утренней сессии Бедрин проехал круг за 1.30,416, на 104 тысячные секунды отстав от лидера Габриэля Бортолето из «Трайдента». Бедрин показал второй результат.

По результатам вечерней сессии Бедрин проехал круг медленнее, показав результат 1.31,536. Однако этого хватило, чтобы показать лучший результат по итогам сессии.

Партнёр Бедрина по команде Тейлор Барнард по итогам утренней сессии стал четвёртым, уступив Бедрину 0,111 секунды, а в вечерней сессии показал второй результат, проиграв Никите 0,221 секунды.

Следующий этап Формулы-3 состоится именно в Имоле 19–21 мая.