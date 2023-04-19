Ваулз: спринт на узкой трассе в Баку вызовет настоящий хаос
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о проведении спринтерской гонки в рамках Гран-при Азербайджана.
«В Баку нас ждёт уикенд со спринтерской гонкой, думаю, уже в немного модифицированном относительно предыдущей версии форматом. И сейчас за кулисами продолжается работа, чтобы понять, как именно должен быть изменён этот формат и какое влияние это на всех в итоге окажет.
Но, независимо от того, будут ли изменены правила, спринтерская гонка по этой узкой, извилистой трассе, особенно в районе замка, станет причиной настоящего хаоса», — приводит слова Джеймса Ваулза GPToday.
Напомним, Гран-при Азербайджана планируется провести с 28 по 30 апреля.
Всего в нынешнем сезоне состоится шесть спринтерских гонок.
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